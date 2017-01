A Academia Wilmer López, dedicada à formação de jogadoes, anunciou este sábado ter assinado um protocolo de cooperação com o Sporting, naquele que é visto como um passo importante para trazer jogadores costa-riquenhos para a Europa. Um acordo que é visto com bons olhos por aquela Academia, naturalmente satisfeita por se aliar aos leões."Consideramos importante ter uma aliança com uma equipa europeia, algo que nos exige crescer mais. Conseguimos num momento oportuno e com a equipa ideal, que é o Sporting", admitiu Artavia, um dos responsáveis pela Academia, citado pelo site 'Futbol Centroamerica'.Já do lado leonino, André Lourenço, coordenador de projetos na América, mostrou-se entusiasmado com este passo: "Temos a nossa metodologia e queremos aplicá-la ao jogador costariquenho. Queremos que estes miúdos tenham a porta aberta na Europa".

Autor: Fábio Lima