Continuar a ler

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a "Os Belenenses" SAD para a cedência temporária do jogador Lukas Spalvis até ao final da presente época desportiva.



A Sporting SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Lukas Spalvis." "A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a "Os Belenenses" SAD para a cedência temporária do jogador Lukas Spalvis até ao final da presente época desportiva.A Sporting SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Lukas Spalvis."

O Sporting oficializou esta terça-feira, através do seu site oficial, o empréstimo do avançado lituano Lukas Spalvis ao Belenenses até final da temporada, confirmando desta forma a notícia avançada por Record . O avançado, de 22 anos, terá assim a sua primeira oportunidade para disputar minutos oficiais no Restelo, isto porque durante a primeira metade da temporada esteve ausente por lesão.

Autor: Fábio Lima