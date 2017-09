Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



Defesas: Piccini, Coates, Tobias, Mathieu, Fábio Coentrão e Jonathan Silva.



Médios: William Carvalho, Petrovic, Battaglia, Bruno César, Bruno Fernandes, Gelson Martins e Acuña.



O Sporting revelou ao início da tarde a lista de convocados para o embate frente ao Barcelona, com pontapé de saída marcado para as 19h45: a principal novidade prende-se com o regresso de Marcos Acuña, extremo que tinha ficado de fora do embate diante do Moreirense por ter apresentado fadiga muscular no pós-Taça CTT, ante o Marítimo.Aliás, o cenário de regresso do camisola 9 foi adiantado por, preprando-se o internacional argentino para voltar a assumir a titularidade no onze de Jorge Jesus.

Autor: Bruno Fernandes