"A informação que temos é que o Sporting não tem interesse em negociar. O Sport está interessado, gosta do André, fez uma sondagem junto do clube mas o Sporting não quer libertá-lo", revelou Gustavo Dubeux, diretor de futebol do Sport. "Já estamos a observar outro atleta".

O Sporting não quer negociar André neste mercado de transferências. O clube de Alvalade recebeu do Sport um pedido de informações sobre as condições para deixar sair o jogador em janeiro, mas os verde e brancos deram uma nega ao clube brasileiro.O Sport estava interessado no regresso de André, especialmente depois das boas exibições que assinou em 2015, com 13 golos no Brasileirão e o clube a classificar-se no sexto lugar.