Stay strong @RyanMason! Our thoughts are with you! — Sporting CP (@Sporting_CP) January 22, 2017

Através das redes sociais, o Sporting deixou uma mensagem de força a Ryan Mason, médio do Hull City que esta tarde foi internado em estado grave , na sequência de um lance ocorrido no duelo com o Chelsea "Força Ryan Mason. Os nossos pensamentos estão contigo", podia ler-se no Twitter dos leões.

Autor: Fábio Lima