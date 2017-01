Parabéns ao Moreirense pela conquista da Taça da Liga, em especial a Daniel Podence, Francisco Geraldes e Augusto Inácio! — Sporting CP (@Sporting_CP) January 29, 2017

O Sporting não esqueceu Daniel Podence, Francisco Geraldes e ainda Augusto Inácio no momento em que o Moreirense conquistou, pela primeira vez, a Taça CTT, após bater o Sp. Braga por 1-0 . Os leões deram os parabéns aos cónegos pelo título conquistado mas também à dupla de jovens - que está emprestada e vai regressar nos próximos dias a Alvalade - e ao técnico, ex-jogador e treinador do clube lisboeta, por quem se sagrou campeão nacional em 1999/00."Parabéns ao Moreirense pela conquista da Taça da Liga, em especial a Daniel Podence, Francisco Geraldes e Augusto Inácio!", pode ler-se na mensagem do Sporting, deixada através do Twitter.