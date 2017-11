Continuar a ler

Bruno de Carvalho entregou a quantia a Emília Vieira, presidente da associação, referindo a importância deste tipo de iniciativas.



"Conheço o sofrimento desta doença. Não só da doença como do após. O Sporting tem de assumir a sua dimensão, tal como fez em Oleiros quanto aos incêndios. Com esta iniciativa, quisemos criar não só um pequeno apoio, como uma consciencialização do país. É algo que faz parte dos nossos valores", comentou o presidente do Sporting, em declarações reproduzidas pelo site oficial dos leões. Bruno de Carvalho entregou a quantia a Emília Vieira, presidente da associação, referindo a importância deste tipo de iniciativas.

O Sporting entregou esta segunda-feira um cheque no valor de 3.400 euros à Associação Amigas do Peito, uma organização que apoia a luta contra o cancro da mama.O valor resulta da venda de 17 camisolas que outras tantas mulheres que superaram a doença vestiram a 22 de outubro no relvado do Estádio de Alvalade, aquando da receção ao Chaves.

