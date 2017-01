O Sporting está entre os clubes europeus cuja média de espectadores por jogo mais aumentou de um ano para o outro. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pela UEFA, num extenso relatório sobre as finanças dos principais emblemas europeus.

O aumento do número médio de espectadores em jogos de campeonato dos leões foi de exatamente 5.000: de 34.988 em 2014/15 passou a 39.988 em 2015/16. E apenas oito clubes em toda a Europa conseguiram melhor, sendo que alguns deles beneficiaram do aumento da capacidade do respetivo estádio.

Clube

1. Manchester City (Ing)

2. Fenerbahçe (Tur)

3. Inter Milão (Itá)

4. Hapoel Beer-Sheva (Isr)

5. Udinese (Itá)

6. Nápoles (Itá)

7. Górnik Zabrze (Pol)

8. Olympique Lyon (Fra)

9. SPORTING (POR) 2014/15

45.365

20.029

37.270

7.711

8.912

32.266

2.961

34.949

34.988 2015/16

54.041

28.589

45.538

15.803

16.209

38.760

9.340

40.296

39.988 Aumento

8.676

8.560

8.268

8.092

7.297

6.494

6.379

5.347

5.000

Autor: Sérgio Krithinas