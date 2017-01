Apesar de terminar o contrato de empréstimo com o Boca Juniors no próximo mês de junho, o internacional argentino, Jonathan Silva, poderá voltar ao plantel do Sporting ainda no decorrer do mês de janeiro para reforçar a defesa.Ao queapurou, este é um cenário em equação pela SAD dos leões, que procura uma solução para a lateral-esquerda da defesa: Zeegelaar está muito perto de rumar a Inglaterra na atual janela de transferências, estando o jovem argentino, de 22 anos, na linha da frente para ‘reforçar’ a posição.As boas relações entre o Sporting e o clube de Buenos Aires devem permitir o ‘resgate’ de um futebolista que tem contrato com os leões até 2019 e uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros.