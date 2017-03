O relatório e contas do primeiro semestre confirma que existe uma provisão que pode ser aplicada na recompra de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), tendo em vista a manutenção da maioria do capital da SAD.



Em 31 de dezembro essa conta reserva estava dotada de 3,1 milhões de euros, mas a informação acrescenta que a mesma "atingirá em julho de 2017 o valor aproximado de 10 M€, o que permitirá ter poupado o montante necessário para comprar 32% das VMOC e assim garantir a maioria do capital, tendo ainda 8 anos para obter" a restante quantia.





