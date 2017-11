Continuar a ler

Nota ainda para dois ‘casos’ na 2ª Liga. O Leixões foi multado em 290 euros devido a irregularidade nos bilhetes impressos para o encontro com o Sp. Covilhã. Os ingressos para sócios não tinham a informação quanto à fila e à cadeira a que correspondiam, enquanto os de não sócios não especificavam qual o sector do estádio.Já o Ac. Viseu viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar depois do inquérito feito a acontecimentos no encontro com a Académica. Em causa está a alegada expulsão de elementos da direção dos estudantes dos camarotes no Estádio do Fontelo.