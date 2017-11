O Sporting de Jorge Jesus conseguiu o ponto há muito procurado (e merecido) no duelo com os ‘gigantes’ da Champions. Os leões salvaram o objetivo mínimo, depois de terem estado em vantagem, na repetição parcial do ‘filme’ de Turim, a 18 de outubro, e também de Madrid, há pouco mais de um ano. Apesar de não ter sido capaz de segurar a vitória, a equipa evitou o trauma da derrota nos instantes finais e chegou ao final do duplo confronto com a Juventus de cabeça bem levantada, por mérito próprio.



Afinal, contas feitas, em 180 minutos contra o finalista da Champions, o Sporting esteve a ganhar durante 17’ em Itália e mais 59’ em Lisboa, ou seja, 76’ no total, perto do equivalente a um jogo. Somando a esse tempo aquele em que o marcador esteve em igualdade (98’) percebe-se que os leões só foram inferiores à Juve nos...6 minutos seguintes ao golo de Mandzukic em Turim. Um sinal de crescimento, ainda que o ponto de ontem possa saber a pouco.

Com este empate, os verdes e brancos deixam de depender apenas de si para passarem aos ‘oitavos’ da Champions (precisam de ganhar e de esperar que a Juve escorregue) mas o objetivo continua ao alcance. O lugar na Liga Europa está à distância de um empate com o Olympiacos. Chuta-Chuta é especialista Bruno César aproveitou uma grande jogada de Gelson Martins para colocar o Sporting em vantagem e apontar o quinto golo da conta pessoal na Liga dos Campeões. O médio brasileiro, de 28 anos, está a tornar-se um especialista em abater os tubarões da Europa do futebol, uma vez que na época passada já tinha faturado no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid (1-2) e em Alvalade na receção ao Borussia Dortmund (1-2). Antes, ao serviço do Benfica,o Chuta-Chuta havia feito golos frente ao Otelul (1-0) e ao Basileia (2-0), em 2011.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves