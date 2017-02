Continuar a ler

André Varela abordou ainda o aumento dos custos com o pessoal, desdramatizando a situação: "Este crescimento de custos é sustentado, porque temos todas as linhas de receitas a crescer".Outro dos temas abordados pelo diretor financeiro foi o emagrecimento do plantel no mercado de janeiro, no que considerou ser um "ajustamento relevante" nos custos: "Quando sabemos que as coisas não estão a correr tão bem, tentamos ajustar para serem sustentáveis".