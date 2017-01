Continuar a ler

Os verde e branco lembram ainda que "o presidente do Sporting e os restantes membros do Conselho Diretivo do clube não auferem qualquer remuneração por qualquer atividade desenvolvida no mesmo" e que o único valor extra que recebeu, a título de prémio, "foi de 14.051 euros, conforme pode ser verificado e comprovado na página 80 do Relatório de Gestão da SAD, relativa ao exercício a 30 de junho de 2016", garantindo ainda que não existem "quaisquer outras remunerações pagas por qualquer outra sociedade do Grupo Sporting".



O Sporting e a SAD verde e branca reservam ainda "o direito de agir civil e criminalmente contra todos aqueles que, de forma consciente, produzam este tipo de afirmações", em defesa da reputação, honra e bom nome do clube, do presidente, da SAD e seus acionistas.



Os verde e branco lembram ainda que "o presidente do Sporting e os restantes membros do Conselho Diretivo do clube não auferem qualquer remuneração por qualquer atividade desenvolvida no mesmo" e que o único valor extra que recebeu, a título de prémio, "foi de 14.051 euros, conforme pode ser verificado e comprovado na página 80 do Relatório de Gestão da SAD, relativa ao exercício a 30 de junho de 2016", garantindo ainda que não existem "quaisquer outras remunerações pagas por qualquer outra sociedade do Grupo Sporting".O Sporting e a SAD verde e branca reservam ainda "o direito de agir civil e criminalmente contra todos aqueles que, de forma consciente, produzam este tipo de afirmações", em defesa da reputação, honra e bom nome do clube, do presidente, da SAD e seus acionistas.

Os leões emitiram um comunicado conjunto, assinado pelos vários órgãos sociais do clube e da SAD verde e branca, a desmentir as "afirmações falsas e caluniosas sobre o pagamento de um prémio superior a 250 mil euros ao presidente do Sporting"."É uma falsidade intolerável e um ato inaceitável, contra a honra e dignidade do Sporting e do seu presidente, fazer passar de forma reiterada para a opinião pública a mentira de que houve lugar ao pagamento de qualquer remuneração fora das regras e em montantes absurdos e despropositados, causando de forma dolosa forma um ambiente de alarme social", pode ler-se na mensagem subscrita pela Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Mesa da Assembleia Geral da SAD, do Conselho Fiscal do Sporting, do Conselho Fiscal da SAD, pelo Conselho Directivo do Sporting, Conselho de Administração da SAD e pela Comissão de Acionista da SAD.

Autor: João G. Oliveira