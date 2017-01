A imprensa espanhola dava conta, esta quarta-feira, quejá nesta janela de transferências, colocando o veterano guarda-redes muito perto do Osasuna. Entretanto, fonte oficial do Sporting negou aesta possibilidade, garantindo que Beto irá manter-se em Alvalade.Recorde-se que Beto já jogou em Espanha, durante três temporadas e meia, ao serviço do Sevilha. Durante esse tempo, alinhou em 69 jogos e sofreu 94 golos.

Autor: João G. Oliveira