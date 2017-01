O Sporting oficializou, em comunicado, a saída de Marcelo Meli. O médio chegou a Alvalade no início da temporada, por empréstimo do Boca Juniors, mas acabou por nunca vingar de leão ao peito, tendo realizado apenas dois jogos pelo clube lisboeta - num total de 16 minutos -, colocando-se agora um ponto final no acordo de cedência entre os dois emblemas.Meli, de 24 anos, segue agora para o Racing Avellaneda para os próximos três anos, tal comohavia adiantado.

Autor: João Socorro Viegas