Em boa posição no Grupo A, o Sporting pode inclusive dar-se ao luxo de jogar para dois resultados, uma vez que uma derrota por 3-1 ou 3-2 diante dos franceses mantém a equipa portuguesa no 2º lugar e a depender apenas de si própria para seguir em frente. Só uma eventual vitória francesa por 3-0 fará os franceses ultrapassarem o Sporting na classificação do grupo."Vai ser um jogo bastante difícil contra uma grande equipa. Sabemos que, se ganharmos, ficamos automaticamente apurados para os quartos-de-final da Liga dos Campeões e entrar no lote das oito melhores equipas da Europa. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para alcançar a vitória e esse feito histórico para o Sporting e dar uma alegria aos nossos sócios e simpatizantes", confessou a Record João Monteiro, que espera contar com grande apoio em Alvalade. "Espero que os nossos adeptos apareçam em grande número para nos apoiarem."O duelo diante do Pontoise não será no Pavilhão João Rocha, onde foi jogada a partida anterior dos leões em casa nesta competição, mas sim no multidesportivo (19 horas), uma vez que a nova casa das modalidades dos leões está ‘ocupada’ pela UEFA Futsal Cup até sábado.