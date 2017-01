Uma das medidas que o Sporting está a ponderar é o envio de uma exposição, focada nas questões da arbitragem, para as autoridades competentes, nomeadamente desportivas, como a FIFA e a UEFA, mas também governamentais.Trata-se de um dos instrumentos legítimos ao dispor do clube, no âmbito do prometido combate pela verdade desportiva, que será reforçado.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves