O Sporting, treinado por Jorge Jesus, pode assim treinar para os dois jogos com os flavienses em Vila Pouca de Aguiar, a 40 quilómetros do local dos encontros, que se irão realizar em casa do Chaves no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.





A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar anunciou esta quarta-feira ter cedido ao Sporting o Complexo Desportivo da localidade entre 14 e 17 a janeiro, para a equipa preparar os encontros com o Chaves."A equipa principal do SCP irá preparar, à porta fechada, os jogos com o Desportivo de Chaves, que se realizarão nos dias 14 e 17 a contar para a I Liga [17.ª jornada] e Taça de Portugal [quartos de final], respetivamente", pode ler-se no comunicado enviado pela câmara municipal.

Autor: Lusa