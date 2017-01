A derrota do Sporting em Chaves ditou mais uma eliminação numa competição esta época, agora a Taça de Portugal, já depois do adeus às competições europeias e à Taça CTT. Desta forma, os leões ficam agora reduzidos ao campeonato, onde estão numa situação bastante desfavorável, no quarto lugar a oito pontos do líder Benfica.Um desempenho que tem ficado muito aquém do que era esperado, nomeadamente depois da campanha da temporada passada e das expectativas criadas para 2016/17.