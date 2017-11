Em resposta ao pedido de auditoria de gestão ao mandato de Bruno de Carvalho feito esta segunda-feira por Pedro Madeira Rodrigues ao Conselho Fiscal, fonte oficial da SAD do Sporting remeteu para aquilo que Bruno de Carvalho partilhou no sábado no Facebook, que apelidou de "manual para burros" , nomeadamente os pontos três e quatro dessa mesma publicação.Aí, BdC deixa claro que no seu programa eleitoral está expressa a intenção de serem feitas auditorias à sua gestão. Ainda assim, a mesma publicação deixa um 'desafio': "Se alguém quiser fazer uma auditoria séria, imediata, seguindo as regras definidas pelo CF, pagando-a, pode começar já!"Por fim, relativamente à investigação que Pedro Madeira Rodrigues exige às transferências de 10 jogadores e o destino de 7 milhões de euros pagos em comissões, Bruno de Carvalho havia recordado que "está uma queixa feita pelo PPC no Ministério Público" e é isso mesmo que a mesma fonte refere em resposta a essa alegação.