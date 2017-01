O portal italiano 'Tutto Mercato Web' revela esta segunda-feira que o Sporting terá feito uma nova abordagem junto dos representantes do lateral esquerdo argentino Leonel Vangioni, futebolista de 29 anos que representa o AC Milan desde o início da temporada.De acordo com aquela publicação, não houve qualquer proposta oficial feita neste novo contacto, mas o que é certo é que o futuro do ex-River Plate não passa pelo clube milanês, no qual ainda não soma qualquer minuto.

Autor: Fábio Lima