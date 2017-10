Na mesma publicação em que garantiu que o Sporting jogará no estádio do Oleiros caso este seja homologado pela Federação Portuguesa de Futebol - pese o relvado, um sintético, não ser do agrado dos leões -, Bruno de Carvalho revelou que o clube verde e branco doará a sua parte da receita desta partida da Taça de Portugal aos bombeiros locais, além de outras ações de solidariedade para com as vítimas dos recentes incêndios."Ao clube de Oleiros e à sua população queremos, mais uma vez, expressar o nosso orgulho em ir jogar com vocês e proporcionar-vos um dia especial num ano em que já sofreram mais do que alguém deveria sofrer na vida. Porque existem causas pelas quais vale a pena lutar, e porque somos mais do que um Clube, somos uma instituição de Portugal e para Portugal, queremos que esta festa una os portugueses e amenize uma tragédia que vai sendo cada ano mais assustadora e que devemos todos combater dizendo presente! Assim, não só estaremos presentes no jogo como visitaremos a Câmara Municipal e os Bombeiros, onde deixaremos, a cada uma, duas camisolas assinadas pelo plantel, sendo uma para a instituição e outra para ser leiloada, com valor angariado a reverter para as mesmas. Do mesmo modo, doaremos a receita que caberia ao SCP aos Bombeiros locais", referiu o presidente leonino no Facebook."Esperamos poder fazer em Oleiros, não apenas a festa da Taça, mas também a festa do carinho, da solidariedade e da paixão pela vida, homenageando as populações que sofrem, muitas vezes em silêncio, e que terão este jogo como oportunidade de demostrarem, mais uma vez, como somos um povo bravo e digno", rematou Bruno de Carvalho.