O Sporting vai fazer uma digressão à China, no âmbito do 40º aniversário da pioneira viagem dos leões àquele país, em 1978, um ano após o estabelecimento de relações diplomáticas com Portugal. O périplo terá lugar no final da época, em maio ou junho, e a equipa fará três jogos em três cidades - Pequim, Xangai e Macau - com adversários locais.Tendo em vista esses encontros, e segundo Record apurou, a convocatória deverá integrar uma mescla de nomes do conjunto principal (sem os internacionais, que vão estar a preparar o Mundial), da equipa B e ainda jogadores que estão emprestados, como Domingos Duarte, André Geraldes, Francisco Geraldes, Matheus Pereira ou Gelson Dala, já com a perspetiva da próxima temporada. Ao que tudo indica, deverá ser Luís Martins (treinador dos B) e não Jorge Jesus a orientar o grupo.O programa da efeméride arranca já a 5 de março, isto é, segunda-feira, com a inauguração de uma exposição alusiva ao tema em Alvalade, que será depois itinerante, acompanhando a equipa na China. Refira-se que as iniciativas, que se vão estender até novembro, contam com um outro jogo em setembro, agora em Alvalade, com representações de Portugal e China, entre antigos jogadores e outros ainda no ativo.