Promoção da RTP causa polémica entre sportinguistas

Segundoconseguiu apurar, o vídeo publicado esta terça-feira pela Rádio Televisão Portuguesa (RTP) não foi bem visto em Alvalade, devendo o Sporting reagir ao mesmo nas próximas horas.Numa promoção com menos de um minuto, a estação pública recorda as declarações de Bruno de Carvalho, presidente dos leões, quando afirma que esta será a última vez que o clube terá uma posiçao "tranquila" sobre a questão das arbitragens. Ao mesmo tempo em que são replicadas as palavras do líder leonino, são recordadas as imagens do pós-V. Setúbal-Sporting realizado no passado dia 4, no Bonfim.Esta não é a primeira vez que a RTP lança uma promoção que tem este tipo de efeito em Alvalade: recordamos o lançamento do Benfica-Nápoles, que motivou um comunicado dos leões a repudir o "tom provocatório da parte final" da promoção, em que alguém "atira uma baforada de fumo para a cara de outro interveniente".

Autor: Bruno Fernandes