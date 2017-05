O plantel do Sporting para 2017/18 não deverá ultrapassar os 24 ou 25 jogadores, um número significativamente mais baixo do que aquele apresentado no início da temporada que agora termina.sabe que Bruno de Carvalho quer essa redução do número de atletas à disposição de Jorge Jesus, um processo que, de resto, já começou em janeiro. O presidente dos leões acredita que o plantel anormalmente extenso foi um dos erros na preparação desta época.Para que isso aconteça, jogadores como Castaignos, Jefferson e Douglas devem deixar Alvalade neste defeso. Certo é que Iuri Medeiros e Jonathan Silva farão o percurso contrário e vão regressar ao Sporting na próxima época.

Autores: Alexandre Carvalho e Luís Miroto Simões