O treinador Jorge Jesus teve 14 jogadores à disposição, não contando com os titulares no triunfo frente ao Vitória de Guimarães (1-0), na quarta-feira, que deu a liderança da Liga NOS ao Sporting.



Em Alcochete estiveram Salin, Petrovic, Montero, Misic, João Palhinha, Wendel, Doumbia, Lumor, Rafael Leão, Luís Maximiano, Bruno César, Piccini, André Pinto e Bryan Ruiz.



Esta quinta-feira, no regresso aos treinos, Jorge Jesus não teve os titulares, entre os quais o avançado holandês Bas Dost, que saiu aos 47 minutos na receção aos vimaranenses, com um traumatismo nas costelas e dificuldade em respirar.



Ausentes continuaram Podence e Gelson Martins, a recuperar das respetivas lesões.



O Sporting lidera a Liga NOS com 50 pontos, mais um do que o FC Porto, que tem menos um jogo disputado, interrompido com o Estoril Praia, por razões de segurança, e que os portistas perdem ao intervalo (1-0).



Lumor já arregaçou as mangas e treinou na Academia

O internacional ganês Lumor fez esta quinta-feira o primeiro treino pelo Sporting, clube com o qual assinou na quarta-feira, no último dia do mercado de transferências de inverno.O lateral esquerdo de 21 anos chegou aos leões proveniente do Portimonense, assinando um contrato válido por quatro épocas e meia, e estreou-se esta manhã na sessão de trabalho, em Alcochete.

