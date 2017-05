O Sporting ainda não chegou a acordo com o Atlético Nacional para a transferência de Leonardo Ruiz. O colombiano representou a equipa B na temporada que agora terminou, mas pode ter de regressar à Colômbia se os leões não alcançarem um entendimento com os detentores do seu passe. O contrato de empréstimo contempla uma cláusula de opção de compra no valor de 500 mil euros, mas Record sabe que os leões continuam a tentar baixar o preço.

Ruiz, 21 anos, dá preferência aos leões, mas regressa ao seu país nos próximos dias sem futuro definido. O avançado já tinha representado o FC Porto por empréstimo. Esta época, chegou aos 12 golos, superando os 9 pelos dragões quando foi campeão da 2ª Liga.