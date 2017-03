Após várias semanas de campanha marcadas por fortes ‘ataques’ entre Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, até seria expectável a existência de alguma tensão durante o dia de todas as decisões. Nada mais errado. Apesar da extensa fila de sócios que pretendiam exercer o seu direito ao voto, e tal como Record testemunhou ao longo do dia, a enorme onda verde foi avançando de forma ordeira e sem quaisquer incidentes de maior a registar.

De resto, ambos os candidatos à presidência fizeram parte deste cordão humano, ainda que com posturas bem diferentes - Pedro Madeira Rodrigues teve uma passagem rápida e discreta em Alvalade, enquanto Bruno de Carvalho demorou mais de uma hora na fila, entre autógrafos e pedidos de fotos. Ao meio-dia, altura da primeira atualização de votantes, Jaime Marta Soares deixou claro que o processo estava a decorrer "de forma ordeira e sem reclamações". Um cenário cordial, que voltou a verificar-se ao final do dia, altura em que vários membros das três listas a sufrágio jantaram em convívio no estádio. Após o anúncio de Bruno de Carvalho como o grande vencedor das eleições, a Praça Centenário esteve em clima de festa, com muitos sportinguistas a celebrarem a recondução de BdC à presidência do clube.

