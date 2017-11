O Sporting somou este sábado a terceira derrota em cinco jogos do Grupo D da Liga dos Campeões, ao perder por 33-32 na visita ao reduto dos franceses do Montpellier. Num encontro no qual até estavam a vencer ao intervalo, por 18-17, os leões acabaram por deixar a vantagem escapar na segunda metade, mantendo-se desta forma no quinto posto do referido agrupamento, com 4 pontos.Ivan Nikcevic, com onze golos, acabou por ser o homem em destaque nos leões - e o melhor marcador do jogo -, enquanto Frankis Carol também se destacou, com sete tiros certeiros.Na próxima ronda, a disputar no Pavilhão João Rocha, a equipa sportinguista recebe o Besiktas.

Autor: Fábio Lima