Continuar a ler

Em Skopje, uma entrada forte da formação da casa, orientada pelo selecionador croata Lino Cervar, foi rapidamente anulada pelos verde e brancos, que aos 10 minutos lideravam por 5-4, mas o desacerto defensivo revelou-se fatal no final do primeiro tempo, com uma diferença de quatro golos (17-13) no marcador.



Na segunda parte, o Sporting melhorou nas marcações defensivas e apresentou maior eficácia frente aos macedónios, que tinham mais ataques e remates mas desperdiçavam mais bolas. Ainda assim, a indisciplina de vários atletas leoninos acabou por custar à formação lusa, que teve seis suspensões de dois minutos frente a duas da equipa da casa, que por várias vezes puderam atacar em superioridade numérica.



Com este resultado, o Sporting continua com dois pontos, os mesmos do Metalurg, com HC Motor, Montpellier e Besiktas na frente do grupo, todos com quatro pontos, e os russos do Chekhovskiye Medvedi ainda sem pontuar.



O próximo jogo do Sporting na Liga dos Campeões será na próxima quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, frente ao Chekhovskiye Medvedi.



Jogo realizado na Arena Boris Trajkovski, em Skopje, Macedónia.



HC Metalurg - Sporting, 28-27.



Ao intervalo: 17-13.



Sob a arbitragem de Igor Covalciuc e Alexei Covalciuc, da Moldávia, as equipas alinharam e marcaram:



- HC Metalurg (28): Stefan Droghrishki, Halil Jaganjac (4), Ante Tokic (2), Mice Shilegov, Mario Tankoski, Darko Arsic, Martin Serafimov, Filip Kuzmanovski (6), Vanja Ilic (3), Nikola Danilovski, Bozo Anjelic (4), Martin Velkovski (2), Zharko Peshevski (2), Davor Palevski (5), Darko Dimitrievski e Filip Arsenovski.



Treinador: Lino Cervar.



- Sporting (27): Manuel Gaspar, Pedro Portela (1), Michal Kopco (3), Frankis Carol (3), Tiago Rocha, Edmilson Araújo (3), Ivan Nikcevic (4), Aljosa Cudic, Pedro Valdez (4), Bosco Bjelanovic, Carlos Ruesga, Bruno Gaspar, Carlos Carneiro (6), Francisco Tavares (3), Janko Bozovic e Felipe Borges.



Treinador: Hugo Canela.



Marcha do marcador: 1-0 (05 minutos), 4-5 (10), 8-7 (15), 11-9 (20), 13-12 (25), 17-13 (intervalo), 20-17 (35), 22-18 (40), 24-21 (45), 25-23 (50), 27-25 (55) e 28-27 (resultado final).



Assistência: 2.820 espetadores. Em Skopje, uma entrada forte da formação da casa, orientada pelo selecionador croata Lino Cervar, foi rapidamente anulada pelos verde e brancos, que aos 10 minutos lideravam por 5-4, mas o desacerto defensivo revelou-se fatal no final do primeiro tempo, com uma diferença de quatro golos (17-13) no marcador.Na segunda parte, o Sporting melhorou nas marcações defensivas e apresentou maior eficácia frente aos macedónios, que tinham mais ataques e remates mas desperdiçavam mais bolas. Ainda assim, a indisciplina de vários atletas leoninos acabou por custar à formação lusa, que teve seis suspensões de dois minutos frente a duas da equipa da casa, que por várias vezes puderam atacar em superioridade numérica.Com este resultado, o Sporting continua com dois pontos, os mesmos do Metalurg, com HC Motor, Montpellier e Besiktas na frente do grupo, todos com quatro pontos, e os russos do Chekhovskiye Medvedi ainda sem pontuar.O próximo jogo do Sporting na Liga dos Campeões será na próxima quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, frente ao Chekhovskiye Medvedi.17-13.Stefan Droghrishki, Halil Jaganjac (4), Ante Tokic (2), Mice Shilegov, Mario Tankoski, Darko Arsic, Martin Serafimov, Filip Kuzmanovski (6), Vanja Ilic (3), Nikola Danilovski, Bozo Anjelic (4), Martin Velkovski (2), Zharko Peshevski (2), Davor Palevski (5), Darko Dimitrievski e Filip Arsenovski.Treinador: Lino Cervar.Manuel Gaspar, Pedro Portela (1), Michal Kopco (3), Frankis Carol (3), Tiago Rocha, Edmilson Araújo (3), Ivan Nikcevic (4), Aljosa Cudic, Pedro Valdez (4), Bosco Bjelanovic, Carlos Ruesga, Bruno Gaspar, Carlos Carneiro (6), Francisco Tavares (3), Janko Bozovic e Felipe Borges.Treinador: Hugo Canela.1-0 (05 minutos), 4-5 (10), 8-7 (15), 11-9 (20), 13-12 (25), 17-13 (intervalo), 20-17 (35), 22-18 (40), 24-21 (45), 25-23 (50), 27-25 (55) e 28-27 (resultado final).2.820 espetadores.

O Sporting perdeu por 28-27 em casa do HC Metalurg, na terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, num jogo em que a indisciplina leonina afetou a capacidade de resposta na segunda parte.Depois de uma primeira parte em que os macedónios estiveram melhor no encontro, ainda que o Sporting tenha chegado a estar na frente do marcador, os leões equilibraram o encontro na etapa complementar e quase conseguiam escapar à segunda derrota em três jogos na prova. Na primeira jornada, os leões tinham vencido os turcos do Besiktas por 30-26 e perderam, depois, em casa com os ucranianos do HC Motor Zaporozhye, por 31-23, somando agora a segunda derrota na 'poule' da Liga dos Campeões.

Autor: Lusa