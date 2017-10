O Sporting alcançou esta quarta-feira a segunda vitória em quatro encontros no Grupo D da Liga dos Campeões, ao levar de vencida a formação russa do Medvedi Chekhov por 31-30. Os leões, desta forma, passam a somar 4 pontos, em igualdade pontual com o HK Motor e o Besiktas.No plano individual, Frankis Carol e Ivan Nikcevic foram os leões mais certeiros, ambos com sete golos, os mesmos que assinou Roman Ostashchenko, o melhor marcador dos russos.

Autor: Fábio Lima