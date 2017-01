Continuar a ler

Não houve qualquer golo na primeira parte, mas depois do descanso o Forte dei Marmi pressionou e adiantou-se no marcador por Gastón d'Oro. O Sporting reagiu bem e, naquele que foi o melhor período dos leões no jogo, Pedro Gil conseguiu igualar o marcador, terminando da melhor maneira excelente jogada individual frente à anterior equipa.



No entanto, os transalpinos não desarmaram e partiram para cima dos verde e brancos, aproveitando algum desnorte da equipa portuguesa, que só conseguia travar as iniciativas italianas no recurso à falta. Foi precisamente na execução de dois livres diretos que o Forte dei Marmi conseguiu fazer o segundo e terceiro golos da contagem, carimbando dessa forma a passagem aos quartos-de-final da Liga Europeia.

O Sporting disse adeus esta noite à Liga Europeia de hóquei em patins depois de ser derrotado por 3-1 pelo Forte dei Marmi, na 4.ª jornada do grupo C, tornando-se assim na única equipa a ser afastada, enquanto Benfica e FC Porto continuam em prova.Em Itália, os leões precisavam de pontuar para manter vivas as aspirações de continuar em prova e chegar aos quartos-de-final. O objetivo seria evitar que o tricampeão italiano chegasse aos nove pontos e, com eles, conseguir o apuramento através dos duelos entre cada equipa, o primeiro critério de desempate.

Autor: João G. Oliveira