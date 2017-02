Continuar a ler

Rita Lopes, com três golos, Rute Lopes e Marlene Sousa, cada uma com um, foram as marcadoras dos golos encarnados frente ao Coutras.



Gijon HC e Voltregà, com quatro títulos, são os clubes que mais vezes ergueram o troféu ao longo das dez edições disputadas e em que o Benfica é o único não espanhol a vencer. O Alcorcón é o outro clube que também já venceu a prova.



A equipa feminina de hóquei em patins do Benfica venceu este sábado em casa do Coutras, por 5-2, e confirmou a presença na final four da Liga Europeia, que já venceu em 2014/15, precisamente frente às francesas.O Benfica, que partiu para a segunda mão dos quartos de final com uma confortável vantagem de 10-2, vai disputar o acesso à final frente às espanholas do Gijón HC, em 25 de março, que afastaram as compatriotas do CHP Plegamans (1-1 em casa e 2-4 fora).

