O Sporting começou da melhor forma a sua participação na Liga Europeia, batendo no Pavilhão João Rocha os franceses do HC Quévert por 6-1, em partida referente ao Grupo D da prova máxima de clubes do hóquei em patins europeu.A jogar perante os seus adeptos, a turma leonina triunfou graças aos golos de Caio (3), Ferran Font, Henrique Magalhães e Pedro Gil, tendo Coco Le Polodec feito o único golo dos gauleses.A turma leonina volta à ação na Liga Europeia a 25 de novembro, agora com a visita ao reduto do Liceo da Corunha, equipa que deve ser a grande adversária do Sporting na luta pelo primeiro lugar do Grupo.

Autor: Fábio Lima