Os leões dizem desta forma adeus à prova com um total de 9 pontos conquistados, menos 3 do que o Forte Dei Marmi, que esta tarde derrotou o Quévert, e menos 6 do que o adversário desta noite.



Afastado à partida do apuramento para os quartos-de-final da Liga Europeia, o Sporting despediu-se da melhor forma da prova máxima de clubes do hóquei em patins europeu, ao derrotar, em Alverca, os espanhóis do Reus, por 6-3, naquela que foi a primeira derrota da formação catalã.Os espanhóis até estiveram a vencer durante grande parte do jogo, em três ocasiões, com golos de Àlex Rodríguez (13' e 20') e Raül Marín (32'), mas os leões conseguiram sempre a resposta e na fase final até completaram a reviravolta. Uma 'remontada' à leão que teve em Caio a grande figura. O internacional português apontou três golos, aos 19', 31' e 48', sendo acompanhado na ficha de marcadores por Tuco (44'), Pedro Gil (46' e 49').

Autor: Fábio Lima