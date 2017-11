Numa partida que colocou frente a frente os dois principais candidatos a passar à próxima fase, o Sporting saiu este sábado do pavilhão do Liceo da Corunha com um ponto, mercê do empate (1-1) na segunda jornada do Grupo D.O golo dos leões foi marcado por Henrique Magalhães (que curiosamente esteve emprestado pelo Sporting ao Liceo da Corunha), logo nos primeiros três minutos e meio, mas a equipa espanhola acabou por empatar através de Dava Torres.Na próxima jornada, o Sporting recebe os italianos do Lodi, a 9 de Dezembro.