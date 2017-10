Continuar a ler

12' - Rafael Fonseca de novo a rematar com o mesmo resultado: defesa do guarda-redes dos leões.10' - Boa defesa de Luís Maximiliano a remate de Rafael Fonseca.9' - Daniel Bragança remata contra um adversário.6' - Vogliacco consegue cortar um lance muito perigoso conduzido por Rafael Leão já dentro da área da Juventus. É canto.3' -Falhanço incrível de Rafael Leão na cara de Loria, guarda-redes da Juventus.A bola pertence ao SportingSandro SchärerLuís Maximiano; Tiago Djaló, Abdu Conté, Daniel Bragança, Miguel Luis, Rafael Leão, Pedro Ferreira, Thierry Correia, João Goulart, Tomás Silva e Elves Baldé.Filipe Rodrigues, João Ricciulli, Nuno Moreira, Sithole, Douglas Aurélio, Diogo Brás e Pedro Mendes.Tiago FernandesLoria; Vogliacco, Tripaldelli, Anzolin, Capellini, João Serrão, Rafael Bandeira da Fonseca, Caligara, Kulenovic, Ricardo Campos e Merio.Busti, Morrone, Nicolussi Caviglia, Zanandrea, Portanova, Meneghini e Olivier.Alessandro Dal Canto--------------O Sporting volta a defrontar a Juventus nesta terça-feira, depois da goleada imposta aos italianos em Turim que fica como único triunfo da equipa orientada por Tiago Fernandes no Grupo D da UEFA Youth League.Os leões recorde-se começaram a competição com um empate frnete ao Olympiacos (2-2) e uma derrota com o Barcelona (0-1), para depois imporem um 4-1 à Juventus.Os leões, que não podem contar Jovane (suspenso) podem colocar-se em posição privilegiada, caso consigam repetir o êxito da última jornada.Recorde-se que só os líderes de cada grupo têm entrada direta nos oitavos-de-final.