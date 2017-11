Continuar a ler

Olympiacos: Karadais, Lamprou, Chatziioannidis, Rama, Agiotis, Xenitidis, Vrousai (C), Tserkonis, Kostanasios, Neofytidis e Voilis.

Suplentes: Skafidas, Peios, Fytopoulos, Chondroudakis, katsoukis, Tsirigotis e Ziakas.

Treinador: Vasilis Vouzas.



O Sporting defronta em Alcochete esta quarta-feira, a partir das 14 horas, o Olympiacos, em jogo da 5.ª jornada do Grupo F da Liga Jovem da UEFA. Os leões podem já hoje, basta o empate, assegurar um dos dois primeiros lugares do grupo.



No jogo disputado na Grécia, os leões orientados por Tiago Fernandes empataram 2-2, conseguindo anular a desvantagem de dois golos.



O Sporting ocupa o 2.º lugar do Grupo F da UEFA Youthe League, com 7 pontos, menos cinco do que o líder Barcelona, e mais quatro do que a Juventus.