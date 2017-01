André Geraldes e Ryan Gauld permanecem em Chaves, à espera de autorização para assinarem contrato de empréstimo pelos flavienses, ao contrário das notícias que deram conta de que os jogadores haviam regressado a Lisboa ontem, na sequência da ‘denúncia’ feita porA estrutura do Sporting está convicta de que a razão está do seu lado, sustentando a confiança num aditamento ao contrato previamente aceite e depositado na Liga, no qual está definido que os atletas possam regressar ao Sporting em janeiro, se for essa a intenção do clube e dos jogadores em questão. Ora, Record sabe que André Geraldes e Ryan Gauld já manifestaram a intenção de saírem do V. Setúbal junto da Liga, condição essencial para que esta autorize a rescisão do contrato de cedência. Isto depois de a própria Liga ter rejeitado, em agosto, uma primeira versão de contrato, no qual o Sporting pretendia incluir uma cláusula de rescisão unilateral.