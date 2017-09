Apesar do desgaste físico a que tem sido sujeito, o quarteto defensivo composto por Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão permanecerá intacto no clássico. Jesus só abdica de cada um destes jogadores em último caso, pelo que não o fará num jogo com o grau de importância do próximo, precisamente o mesmo através do qual o Sporting pode chegar à liderança isolada da Liga pela primeira vez em 2017/18.Todos estes jogadores chegaram ao Sporting na era Jesus, ou seja, com o aval do treinador. E dos quatro, apenas Coates transita da temporada passada. Essa foi, de facto, uma das razões que levaram Jesus a utilizar este quarteto na maioria dos 11 jogos já realizados (7), desmantelando o mesmo apenas em caso de castigos e ou lesões (excetuando a Taça CTT, prova onde trocou toda a equipa).