O dia das eleições foi, de facto, histórico, mas não apenas para Bruno de Carvalho. Também a Lista C, independente ao Conselho Leonino (CL), que elegeu 11 conselheiros, alcançou números expressivos, como o seu líder, Gonçalo Nascimento Rodrigues, conta a"Estamos muito felizes. Primeiro, pela vitória estrondosa do Sporting. Mostrámos que é impossível dividir os sportinguistas. Depois, somos a lista independente mais votada de sempre para qualquer órgão social na história do clube. Foi fenomenal", aponta, com a promessa de arregaçar mangas ao trabalho o mais rápido possível: "Não nos vamos esquecer do que os sócios fizeram por nós. Por isso, uma coisa é certa: não vamos esperar pela marcação da primeira reunião do CL para trabalhar. Já o vamos estar a fazer muito antes", remata.