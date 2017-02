Continuar a ler

Tendo como uma dos principais objetivos a "substancial redução" do número de conselheiros, atualmente fixado nos 50 elementos, o número 1 da lista deixa o aviso de que poderá propor a extinção do Conselho Leonino, caso este não se 'liberte' do seu passado."Os sócios estão muito afastados do Conselho Leonino. Tem de haver maior aproximação não só aos sócios, mas também em prol de um trabalho em cooperação com os restantes órgãos sociais. O Conselho Leonino tem sido usado como um trampolim para as pessoas se mostrarem", vinca."Digo frontalmente: a primeira pessoa que conhecer no Conselho Leonino que não se reveja em trabalhar para o melhor interesse dos sócios, não contará comigo. Não me interessa quem seja. Serei a primeira pessoa a acusar e a chamar a atenção. Se não formos capazes de incutir esta politica de rotura, seremos os primeiros a pedir aos sócios a extinção do próprio órgão. A continuar assim não pode ser. Não pode continuar a existir esta feira de vaidades", remata Gonçalo Rodrigues.