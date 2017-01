sabe de fonte próxima de Bruno de Carvalho que o lugar de Jorge Jesus não está em risco. Tal como já fez questão de afirmar em diversas ocasiões, o presidente do Sporting considera que o treinador é o homem certo no lugar certo, vincando sempre a "relação perfeita" que existe entre ambos.A mesma fonte frisa ainda que a intenção de Bruno é manter JJ no próximo mandato, caso seja ele o vencedor do sufrágio que se realizará em março próximo. Jesus é visto como parte fulcral do projeto para o futebol dos leões, nunca tendo estado em cima da mesa a sua saída do cargo.Bruno de Carvalho deverá tomar uma posição pública sobre o assunto ainda na manhã desta quarta-feira.

Autor: Bernardo Ribeiro