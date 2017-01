Foi com Luís Aurélio o lance que ditou a saída de Adrien. Visivelmente triste pelo sucedido, o médio do Feirense revelou como tudo se passou e o que disse ao internacional português quando este já estava na maca e com o colar cervical. "Quando ele saiu de maca, desejei-lhe as melhoras e disse que ia tudo correr bem. Pedi-lhe logo desculpa", começou por sublinhar. "É um lance muito chato... Fui disputar a bola com o Adrien e a minha intenção era de jogar a bola para a linha lateral. Mas o Adrien tentou jogar a bola de cabeça para a frente para poder continuar e nisto tem o impacto com a minha perna. Fiquei triste porque é um jogador que faz falta ao nosso futebol", confessou.

Luís Aurélio explicou que apenas viu Adrien "de olhos fechados" e ainda fez uma breve análise à partida. "Reagimos bem na segunda parte e por pouco quase que chegávamos ao empate", acrescentou o médio, de 28 anos.