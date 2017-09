Estalou o verniz entre Luís Boa Morte e Tiago Fernandes, filho de Manuel Fernandes e atual treinador da equipa de sub-19 do Sporting, cargo que antes era ocupado por Boa Morte.

Após o encontro com o Barcelona para a Liga Jovem da UEFA, que os leões perderam por 1-0, Tiago Fernandes elogiou a sua equipa, recordando o passado. "Antes de eu cá chegar, era uma equipa que levava goleadas na Champions e hoje não. Somos uma equipa adulta, que bate recordes. Não somos inferiores a ninguém. Eu nasci num habitat de futebol, respiro futebol desde que nasci, é difícil chegar algum treinador e ensinar-me mais de futebol que o que eu percebo, porque nasci neste mundo, cresci neste mundo, filho de um ex-jogador, ex-treinador, o meu habitat foi este. Podem-me chamar arrogante, mas é o que sinto", afirmou, à Sport TV.

Quem não gostou foi o antecessor, Luís Boa Morte, que orientou os juniores dos leões em 2014/15. O antigo extremo recorreu ao Twitter para responder a Tiago Fernandes, chamando-lhe "lambe-botas".

"Menino, só estás no Sporting por seres filho de quem és e um verdadeiro lambe botas. Se o teu pai não tivesse feito as pazes com Bruno de Carvalho, estavas na rua. Aprende a ser HUMILDE e respeita os teus colegas de profissão", escreveu, partilhando depois um vídeo com as declarações do técnico dos sub-19. "Quando chegas lá com cunhas (o meu papá Manuel Fernandes) e não por mérito próprio... dá nisto", escreveu, na legenda.





Menino só estás no Sporting por seres filho de quem és e 1 verdadeiro lambe botas , se o teu pai não tem feito às pazes com o presidente.... pic.twitter.com/AGRahmKfm0 — Luis Boa Morte (@luisboamorte11) 29 de setembro de 2017

Autor: Sérgio Krithinas