Luís Martins vai representar o Sporting no Fórum da UEFA, evento que decorre em Nyon (Suíça), na sede do organismo durante esta segunda e terça-feira. O técnico da equipa B foi 'convocado' para um encontro onde vão estar treinadores e diretores técnicos das equipas que participaram na Youth League - Benfica e FC Porto também fazem parte do lote.No evento que se vai realizar em solo helvético, os principais temas em discussão, e de que o agora técnico do Sporting B e antigo coordenador da formação dos leões vai fazer parte, estarão ligados à formação de jogadores de elite.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto