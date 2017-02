Está encontrado o sucessor de João de Deus - esta quarta-feira demitido - no comando da equipa B do Sporting. Ao queapurou, Luís Martins, até agora Director Técnico do Futebol de Formação, assume o cargo do técnico da formação secundária dos leões, acumulando as duas funções.Luís Martins, de 53 anos, volta assim a assumir o comando de uma equipa, depois de ter orientado o Al-Ahli Jeddah, Portimonense e também várias equipas de formação dos leões. Recorde-se que o técnico trabalhou durante três épocas com André Villas-Boas, primeiro no Tottenham e depois no Zenit São Petersburgo.

Autor: Alexandre Carvalho