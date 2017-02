Jorge Jesus tinha ‘ameaçado’ no embate do passado fim de semana, em casa, com o Rio Ave, confirmando ontem, frente ao Estoril, a solução que mais garantias lhe dá para suprimir a ausência de Adrien. João Palhinha foi direto ao onze, adiantou William Carvalho e o leão testou... um meio-campo inédito no arranque de um jogo

Mas nem tudo foram facilidades: a dupla, que atuou os 90’, demorou a aquecer, obrigando o técnico dos leões a várias correções durante a primeira parte, essencialmente ao nível do posicionamento: William, com rotinas de 6, começou a meio gás mas lá foi entendendo que nas suas costas tinha um segurança que lhe permitia subir com tranquilidade. Assim o fez e foi do seu pé direito que saíram vários passes para as demarcações de Gelson, Alan Ruiz e Bas Dost, obrigando o ex-leão Luís Ribeiro a jogar como... líbero.

Até deu para... rematar! Outro sinal que William foi compreendendo a forma como devia aparecer em zonas mais próximas da área foi o remate que colocou a defesa do Estoril em sentido logo depois do golo apontado por Bryan: apareceu à entrada da área e aproveitou o passe de Gelson para atirar. Jesus só não ‘gostou’ da direção do remate...



Leões apontam o "caminho"



Conquistados os três pontos após cumprir toda a partida ao lado de William no meio-campo, João Palhinha fez uso das redes sociais para mostrar como estava feliz. "Mais uma vitória importante. Este é o caminho!", destacou o jovem médio, através da sua conta de Twitter. Já William Carvalho destacou a "vitória merecida", ao passo que Coates seguiu a mesma linha de Palhinha. "Outra vitória muito importante! Temos que continuar neste caminho", partilhou o central internacional uruguaio.

Autor: Bruno Fernandes