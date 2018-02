Assim que foi substituído, Fábio Coentrão não conteve as lágrimas e chorou no banco de suplentes do Sporting. O sentimento de revolta era tal, que Bruno de Carvalho não hesitou e foi confortar o internacional esquerdino, de 29 anos , que ficou desagradado com a sua prestação.

Coentrão estava em lágrimas e foi consolado por Bruno de Carvalho

O espírito competitivo do lateral já é conhecido dos adeptos leoninos, que já o viram danificar o banco de suplentes do V. Setúbal quando o Sporting se deixou empatar nos últimos minutos. Já na derrota frente ao Estoril, saiu sem cumprimentar Jorge Jesus. Ontem, o jogador sentiu que não conseguiu atingir o melhor rendimento frente ao Astana, e assim que chegou ao banco transformou a sua frustração em lágrimas. Este comportamento não deixou o presidente indiferente, que, no seu regresso ao banco, acabou por ter um papel importante a acalmar o defesa.

Explicações de Jesus A reação de Fábio Coentrão foi um tema que Jorge Jesus abordou no final do jogo. O técnico não hesitou em justificar a substituição com a prestação do esquerdino. "Até tinha de tirar três, pois o nosso lado esquerdo estava mal posicionado, não só o Fábio, mas todos. No segundo tempo ele melhorou, mas, como não posso utilizá-lo em Tondela (ver apoio), decidi ver o Acuña nessa posição", afirmou o técnico. Ainda sobre o castigo aplicado ao lateral, JJ garante que não viu nada no Dragão. "É algo que está no relatório do delegado, pois o árbitro também não viu nada, parece que foi alguma coisa no túnel. O caso está entregue ao departamento jurídico, vamos ver o que vai acontecer", concluiu.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves